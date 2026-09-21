В Волгограде осудили организаторов финансовой пирамиды на 846 млн рублей

Тракторозаводский районный суд Волгограда огласил приговор четверым фигурантам дела о финансовой пирамиде. В зависимости от роли они признаны виновными организации привлечения денег в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) и отмывание денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона. На скамье подсудимых оказались Ольга Числова, Ибаш и Курмаш Райхановы, а также Куаныш Кумакаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Волгоградской области Фото: Прокуратура Волгоградской области

По данным ведомства, с января 2020 года по апрель 2024 года обвиняемые предлагали жителям региона получить значительную прибыль. Гражданам нужно было взять крупные кредиты и отдать половину денег организаторам схемы. Взамен те обещали погасить займы. Так они привлекли средства более тысячи человек на сумму свыше 846 млн руб.

Часть незаконно полученных средств — 112 млн руб. — легализовали через покупку недвижимости. Суд назначил двоим четыре с половиной года колонии общего режима каждому и штрафы на общую сумму 1,3 млн руб., еще двоих приговорил к двум годам принудительных работ с удержанием 5% заработка.

Нина Шевченко