«Молот» проиграл впервые в сезоне

В шестой игре чемпионата ВХЛ «Молот» потерпел первое поражение в сезоне. В Самаре подопечные Льва Бердиевского уступили местной команде ЦСК ВВС. Итог встречи 4:6. По ходу матча пермская команда вела в счете 3:1 после голов Андрея Малявина и Даниила Лапина, который отличился дважды. Однако удержать победу не удалось. Роман Лутцев отличился, когда хозяева уже вели в три шайбы.

Следующую игру в турнире «Молот» проведет в среду Альметьевске против местного «Нефтяника».