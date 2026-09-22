Губернатор получил второй срок

Глава Пензенской области Олег Мельниченко переизбран на второй срок, набрав 70,80% голосов по данным ЦИК после обработки 100% протоколов. Уровень участия в голосовании достиг 60,09% против 57,52% пять лет назад. В 2021 году действующий губернатор получил 72,38% голосов. Одновременно в регионе прошли выборы в Госдуму, на которых «Единая Россия» набрала 52,75% голосов, а КПРФ 18,78%. Поблагодарив избирателей, господин Мельниченко заявил, что выборы впервые прошли в условиях СВО, а внешние силы, по его словам, пытались помешать голосованию и подорвать доверие к его итогам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пензенский губернатор переизбрался на второй срок в 2026 году

Фото: Telegram-канал Олега Мельничекно / Коммерсантъ Пензенский губернатор переизбрался на второй срок в 2026 году

Фото: Telegram-канал Олега Мельничекно / Коммерсантъ

Действующий глава Пензенской области Олег Мельниченко победил на выборах губернатора, состоявшихся в единый день голосования 20 сентября 2026 года, набрав 70,8% голосов. Такие данные ЦИК России опубликовал 21 сентября после обработки 100% протоколов; вечером того же дня избирательная комиссия Пензенской области признала выборы состоявшимися, а их результаты — действительными, и выдала господину Мельниченко удостоверение избранного губернатора (419 128 голосов). Явка составила 60,09%, что на 2,57 процентного пункта выше, чем на выборах 2021 года (57,52%), когда в регионе было зарегистрировано около 1,04 млн избирателей против 996,9 тыс. на 1 января 2026 года. В голосовании, по данным облизбиркома, приняли участие более 592,4 тыс. избирателей.

Одновременно в регионе прошли выборы в Госдуму девятого созыва. По федеральному округу «Единая Россия» получила 52,75% голосов (312,1 тыс.), КПРФ — 18,78% (111 тыс.), ЛДПР — 10,96% (64,8 тыс.), «Новые люди» — 10,8% (63,9 тыс.). Явка по думским выборам составила 60,42% (592 452 избирателя). В Пензенском одномандатном округе № 148 победил Дмитрий Каденков (ЕР) с 57,94%, в Лермонтовском округе № 149 лидером стал Игорь Руденский (ЕР) с 63,26%. На муниципальных выборах, где замещался 67 мандат, «Единая Россия», по предварительным данным, получила 60 мандатов, КПРФ — три, ЛДПР — два, «Новые люди» — один, ещё один мандат взял самовыдвиженец. Все думские итоги остаются предварительными: окончательные результаты ЦИК определит после 25 сентября.

В видеообращении в Telegram-канале 21 сентября господин Мельниченко поблагодарил пензенцев, пришедших на участки, и отметил, что выборы в Госдуму и региональные органы власти впервые прошли в условиях СВО. По его словам, «киевская хунта и ее кураторы с коллективного Запада» хотели помешать голосованию и подорвать доверие к его результатам. Губернатор заявил, что для этого атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы и логистические центры, распространяли слухи о мобилизации и в период выборов устроили массированную атаку дронами. Основной удар, по его словам, приняла Москва. В Пензенской области «киевский режим», как утверждает Олег Мельниченко, сфабриковал в отношении него фейки в соцсетях, но жители региона «выстояли и не поддались на провокации». О каких именно публикациях идёт речь, глава региона не уточнил. По официальным данным, в дни голосования в области вводился режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер»; о последствиях атак на территории региона избирком и правительство области не сообщали.

19 сентября после посещения УИК глава региона сообщил о «беспрецедентном давлении» западных государств на Россию и о важности единства страны в решении задач СВО. 20 сентября в ходе видеоконференции Дмитрия Медведева с регионами господин Мельниченко проинформировал, что явка составила 58,4%, голосование прошло спокойно и без нарушений. О том же 21 сентября на встрече с журналистами говорил и председатель облизбиркома Александр Синюков: по его оценке, голосование прошло «спокойно, штатно, в правовом поле», нештатных ситуаций не было.

21 сентября господин Синюков сообщил о пяти поступивших жалобах за три дня. С его слов, избиратели жаловались на большую очередь на участке после открытия, проблемы с прикреплением по месту фактического нахождения, а также на переписку в соцсетях с одним из кандидатов в депутаты Пензенской городской думы. Омбудсмен Владимир Фомин также заявил об отсутствии обращений, требовавших оперативного вмешательства. По его данным, общественный контроль осуществляли 3631 наблюдатель (из них 2512 — общественные), присутствовали 105 аккредитованных журналистов из 29 СМИ.

Второе место на выборах губернатора занял первый секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя Пензенской городской думы Олег Шаляпин с 13,09%, или 77 489 голосов (в 2021 году — 12,35%); для него это третья губернаторская кампания подряд. Далее следуют Павел Куликов (ЛДПР) с 6,76% (40 023 голоса), Михаил Лисин («Справедливая Россия») с 5,22% (30 873) и Виктор Ерошенко (Партия пенсионеров) с 3,07% (18 145). Сам Олег Мельниченко в 2021 году получил 72,38% (428 868 голосов), то есть в абсолютном выражении его поддержка сократилась на 9 740 голосов.

После первого дня голосования явка составила 28,07% (275,9 тыс. избирателей), после двух дней — 47,89%, а на 18:00 20 сентября — 58,41%. Данные экзитполов PenzaInform на 17:00 20 сентября давали действующему губернатору 64,3%, Олегу Шаляпину — 15,7%, Павлу Куликову — 8,7%, Михаилу Лисину — 8,2% и Виктору Ерошенко — 3,1%. По партийным спискам экзитпол показывал у «Единой России» более 52%.

Утром 21 сентября облизбирком называл цифру 70,89% (418 019 голосов), а после 90% обработанных протоколов данные ЦИК показывали 70,92%. Председатель облизбиркома объяснил эту корректировку ожиданием протокола Мосгоризбиркома, где голосовали более 3,6 тыс. прикрепленных пензенцев, и протоколов со спецучастков, в том числе из СИЗО и других регионов.

Олег Шаляпин публично итоги губернаторских выборов не оспаривал. Он говорил в основном о думских результатах, назвав 18,78% голосов за коммунистов высоким показателем, подтверждающим серьезную поддержку партии, а КПРФ — главной оппозиционной силой страны; по итогам выборов фракция коммунистов в Госдуме сократится с 57 до 38 депутатов. Единственную критическую оценку итогов среди проигравших кандидатов дал Михаил Лисин: по его словам, «сильнее не тот, кто прав, а кто лучше организован — в данном случае тот, кто контролирует выборы и избирательную систему». До выборов, 13 августа, господин Шаляпин призывал сторонников голосовать только в воскресенье и по возможности на участках, отмечая, что трехдневное голосование «существенно увеличивает возможность для фальсификации народного волеизъявления».

Олег Мельниченко возглавляет регион с 26 марта 2021 года, инаугурация состоялась 28 сентября того же года. Он сменил Ивана Белозерцева, отстраненного в связи с утратой доверия и приговоренного в январе 2024 года Измайловским районным судом Москвы к 12 годам колонии строгого режима и штрафу 450 млн руб. (приговор вступил в силу 30 августа 2024 года). 23 апреля 2026 года господин Мельниченко отправил в отставку правительство области, объяснив это необходимостью повысить исполнительскую дисциплину. По данным о доходах, он зарегистрировал самый высокий доход среди участвовавших в выборах глав регионов — 35,6 млн руб. за 2025 год. Господин Мельниченко также является секретарем регионального отделения «Единой России», в прошлом — сенатором и председателем комитета Совета Федерации по федеративному устройству; он находится под международными санкциями.

Политолог и социолог Анатолий Бодров назвал итоги кампании в регионе ожидаемыми. По его словам, явка совпала с прогнозами социологов, говоривших о «не более чем 60%», а сама кампания показала, что федеральные и региональные выборы значат для избирателей заметно больше муниципальных: если губернатора и депутатов Госдумы в области выбирали при явке около 60%, то на выборах Пензенской городской думы в 2024 году до участков дошел примерно каждый третий избиратель.

Высокую явку господин Бодров считает практическим результатом для региона: по его оценке, она позволяет Пензенской области рассчитывать на депутатские мандаты по партийным спискам тех партий, что преодолели пятипроцентный барьер,— в регионе таких оказалось четыре. «Ждем одного коммуниста и одного представителя ЛДПР»,— отметил политолог (распределение мандатов между региональными группами ЦИК утвердит позднее — «Ъ»).

Снижение результата господина Мельниченко на 1,58 процентного пункта эксперт объяснил не потерей поддержки, а изменением природы голосования. «Пять лет назад он шел на выборы человеком, которого не знал практически никто, его рейтинг популярности рос синхронно с рейтингом известности. Те голоса, которых он тогда не досчитался,— это голоса людей, которые его просто не знали. Сейчас недобранные полтора процента — это то, что мы называем антирейтингом: голоса тех, кто его знает и кто за пять лет составил мнение»,— говорит господин Бодров. По его оценке, кампании 2021 и 2026 годов были принципиально разными: «Тогда его выбирали, как говорят, „на новенького“, сейчас — с него уже начинают спрашивать».

Второй срок, считает политолог, требует от губернатора «совсем другой работы»: «Ему выдали колоссальный кредит доверия. Ждать инаугурации, ждать окончания формирования правительства не нужно — начинать следует хоть завтра, потому что социальных проблем в области хватает».

Показателем качества работы главы региона господин Бодров называет динамику его поддержки: «У действующего губернатора рейтинг должен прибавляться от кампании к кампании. Вот как у Вячеслава Володина, у которого результат в одномандатном округе растет год от года» (спикер Госдумы избирался в Саратовской области, по округу № 164, где получил 82,84% голосов). «Губернаторство — не награда, а должность, на которой надо работать. Тем, кто переизбрался, я бы пожелал не поздравлений, а большого желания работать на благо Пензенской области»,— добавил он.

Нина Шевченко