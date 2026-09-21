В Ульяновской области собрали более 2 млн тонн зерна

В Ульяновской области на данный момент собрано свыше 2 млн т зерна. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры убраны с более 556 тысяч га или 90% от плановой площади. Средняя урожайность составляет 36,1 ц/га. На данный момент Ульяновская область занимает второе место по урожайности зерновых и зернобобовых культур в ПФО.

В 2025 году аграрии региона также собрали более 2 млн т зерна.

Андрей Сазонов