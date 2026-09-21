Екатерина Кузьмичева станет председателем Самарской губернской думы

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании в правительстве региона, что Екатерина Кузьмичева станет председателем Самарской областной думы. По его словам, это решение поддержали все избранные депутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Глава региона отметил, что впервые в истории законодательного органа субъекта его возглавит представитель Тольятти. Он подчеркнул, что выбор кандидатуры был согласован с Геннадием Котельниковым, возглавляющим губдуму с октября 2018 года, и принят единогласно.

Екатерина Кузьмичева в октябре 2024 года возглавила фракцию «Единой России» в Самарской губернской думе.

Андрей Сазонов