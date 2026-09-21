«Амкар» разгромил столичное «Динамо-2»

Футболисты «Амкара-Пермь» на своем поле в рамках чемпионата второй лиги обыграли московский клуб «Динамо-2». Пермская команда забила в ворота соперников четыре безответных гола.

В составе хозяев дублем отметился лучший бомбардир «Серебра» Дмитрий Усов (на 4-й и 25-й минутах), по голу на счету Максима Новикова (11) и Кирилла Сараева (75). С 37-й минуты гости играли в меньшинстве после прямой красной карточки Артема Змеева.

В турнирной таблице «Амкар» остался на третьем месте.