Трудоустройство разошлось во мнениях

Во втором квартале 2026 года в Чувашии число работников неформального сектора выросло на 24,4% год к году, тогда как в Марий Эл, напротив, сократилось на 25,2% — одно из самых значительных снижений в стране. В целом по ПФО численность неформально занятых снизилась на 3,9%, до 2,82 млн человек, при этом в Татарстане показатель уменьшился лишь на 2,5%, а в Кировской области — на 10,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Во втором квартале 2026 года в Чувашии число работников неформального сектора увеличилось на 24,4% год к году — на 28,5 тыс. человек, до 145,5 тыс. Доля «неформалов» в общей численности занятых в республике достигла 24,8%, что выше среднего по стране. Соответствующие данные приводит FinExpertiza на основе статистики Росстата.

В Марий Эл, напротив, зафиксировано одно из самых значительных сокращений неформальной занятости в стране — на 25,2%, или на 17 тыс. человек, до 50,3 тыс. Доля неформального сектора в регионе составляет 15,7%.

В Татарстане численность неформально занятых снизилась на 2,5% — на 10,3 тыс. человек, до 406 тыс. При этом доля «неформалов» в республике остается на уровне 19,8%.

В Кировской области неформальная занятость сократилась на 10,9% — на 15,1 тыс. человек, до 123,9 тыс. Доля неформального сектора в регионе составляет 21,4%.

В Приволжском федеральном округе во втором квартале 2026 года в неформальном секторе были заняты 2,82 млн человек — на 3,9%, или на 114,7 тыс. человек, меньше, чем годом ранее. В целом по России во втором квартале 2026 года число занятых в неформальном секторе составило 15,24 млн человек — максимальное значение для соответствующего периода с 2019 года, или за семь лет.

Максимальный рост фиксировался в Тюменской области (+87,7%), Липецкой области (+58,8%), Еврейской автономной области (+40,2%), Пензенской области (+36%) и Орловской области (+26%). Напротив, значительное сокращение произошло в Свердловской области (–62,9%), Магаданской области (–60,3%), Забайкальском крае (–34%), Коми (–33,3%) и Самарской области (–31,8%).

Снижение неформальной занятости в ПФО не означает, что она одномоментно исчезла, а стало результатом разнонаправленной динамики на региональном уровне, сообщил «Ъ Волга-Урал» партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

«В Марий Эл численность занятых в неформальном секторе сократилась на 25,2%, тогда как в Чувашии выросла на 24,4%, и из-за этого разрыв составил сразу почти 50 процентных пунктов. Но такие темпы не обязательно говорят о прямо противоположных процессах в экономике соседних регионов. В небольших регионах даже сравнительно ограниченное число переходов между работой по найму, самозанятостью, ИП и частным наймом заметно меняет процентную динамику», — отметил эксперт.

Дмитрий Жарский добавил, что падение в Марий Эл могло быть связано с оформлением трудовых отношений, переходом части работников в организации, либо сжатием микробизнеса и частных услуг. Рост в Чувашии же мог отражать расширение самозанятости, ИП, частных перевозок, торговли, ремонта и других гибких форм работы.

Влас Северин