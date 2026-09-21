Семь человек на Бору получили реальные сроки за хулиганства в кафе

За хулиганства в кафе «Адмираль» в городе Бор семь человек получили до 7,5 года лишения свободы. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.

Первая потасовка произошла в ночь с 11 на 12 ноября 2023 года, тогда двое подсудимых избили в кафе супружескую пару. В январе 2025 года в том же кафе те же подсудимые вместе еще с пятью фигурантами избили охранников и их знакомого.

При обысках у одного из злоумышленников нашли наркотики.

Суд назначил шестерым фигурантам от 5,5 до 7,5 года колонии общего режима. Еще одному, уже имеющему судимость, — пять лет и семь месяцев колонии строгого режима.

С двоих подсудимых в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 280 тыс. руб. и 130 тыс. руб.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Галина Шамберина