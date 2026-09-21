Подрядчику в Сарове дали семь лет условно за мошенничество

Генерального директора строительной компании в городе Сарове признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и причинении имущественного вреда (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) при реализации трех муниципальных контрактов. Ему назначили семь лет лишения свободы условно, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Сумму ущерба по трем объектам оценили в 5,6 млн руб. По одному из контрактов работы вели в рамках нацпроекта «Экология», добавили в ведомстве.

Суд установил, что предприниматель использовал более дешевое оборудование, чем предусмотрено контрактом, не оплатил работы субподрядчику, а также потратил поступившие по контракту деньги на погашение долга у возглавляемого юрлица.

Кроме условного срока фигуранта оштрафовали на 600 тыс. руб. Причиненный ущерб он уже возместил.

Галина Шамберина