«Т Плюс» с 21 сентября приступает к подаче отопления в Березниковском округе

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» приступает к подключению отопления в домах и социальных объектах городов Березники, Усолье, а также посёлков Пыскор и Железнодорожный Березниковского муниципального округа. По решению администрации, отопительный сезон 2026/27 здесь начинается 21 сентября. На первом этапе разворачивания системы специалисты переводят в зимний режим работы тепловые магистрали, насосные станции и всю теплоснабжающую инфраструктуру.

«Мы готовы обеспечивать горожан теплом и горячей водой. Также напомню, что за подключение домов и качество нагрева батарей отвечают жилищные организации: УК и ТСЖ», — отмечает технический директор — главный инженер Березниковских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Ярицкий.

Сейчас Тепловая инспекция Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» принимает заявки на подключение от УК и ТСЖ. Проверяется техническое состояние и заполнение внутренних отопительных систем зданий. Процесс находится на постоянном контроле со стороны администрации Березников.

В 2026 году энергетики Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и Березниковских тепловых сетей подготовили к работе 527 км трубопроводов в Березниках, выполнили плановые ремонты на Березниковской ТЭЦ-2, насосных станциях ПН-1 и ПН-2, правобережной котельной, 25 центральных тепловых пунктах и 43 блочных тепловых пунктах.

Минувшим летом проведено обновление изношенных тепловых сетей на улицах Ломоносова и Лёнвенской. Эти меры направлены на надёжное теплоснабжение березниковцев будущей зимой.

В Березниках «Т Плюс» постепенно подключит к отоплению

52 детских сада;

30 школ;

15 больниц;

11 поликлиник;

43 здания вузов, колледжей, лицеев;

3 дома культуры;

964 многоквартирных дома;

537 частных домов.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»