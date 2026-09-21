Нижегородские власти прогнозируют рост средней зарплаты в 2027 году

Среднемесячная начисленная зарплата в Нижегородской области в 2027 году в 2027 году составит 94,9 тыс. руб. Прогноз опубликован в проекте закона об установлении на 2027 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По данным Нижегородстата, в первом полугодии 2026 года среднемесячная зарплата составила 86,3 тыс. руб., в июне — 94,1 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в первом квартале показатель составлял 92,7 тыс. руб. Зарплата в муниципалитетах варьировалась от 45,72 до 104,16 тыс. руб.

Владимир Зубарев