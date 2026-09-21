Облизбирком утвердил итоги выборов в Оренбуржье

Избирательная комиссия Оренбургской области утвердила итоговые протоколы голосования на выборах депутатов Госдумы и Законодательного Собрания региона. Выборы признаны состоявшимися, а результаты — действительными, сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Явка в регионе составила 57,29% — за три дня голосования на участки пришли 837 086 человек. Это на 10% больше, чем на аналогичных выборах 2021 года и является рекордом для Оренбуржья.

В Госдуму пятипроцентный барьер преодолели четыре партии: «Единая Россия» с показателем в 62,88%, КПРФ набрала 13,72%, ЛДПР — 6,63%, «Новые люди» — 5,77%. Во всех трех одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России».

В Заксобрание региона прошли пять партий. «Единая Россия» получила 18 мандатов, КПРФ — 3, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» — по одному. В 23 одномандатных округах избраны единороссы.

Голосование проходило на 1364 участках, дополнительно в области работали 18 участков в местах временного пребывания. Председатель облизбиркома Евгения Ивлева отметила, что выборы прошли без существенных нарушений. У кандидатов есть пять дней, чтобы принять мандат или отказаться от него.

Яна Вежлева