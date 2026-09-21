В Прикамье могут ограничить список мест для продажи табачной продукции

В Пермском крае уточнят список мест, где будет запрещена розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции. Соответствующий проект закона внесен губернатором Дмитрием Махониным в региональное заксобрание. Согласно документу, опубликованному на сайте краевого минэка, продажа табачной продукции будет запрещена в зданиях и помещениях, которые находятся во владении или пользовании организаций отдыха и оздоровления детей, учреждений социального обслуживания. Также под запрет попадают места проведения официальных спортивных соревнований на период их проведения и территории отдыха, водных объектов и пляжей. Кроме этого, запрет распространяется на культовые здания и строения, предназначенные для богослужений и религиозных мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Кроме этого, согласно документу, минимальный размер площади торгового объекта для розничной продажи табачной продукцией будет составлять 10 кв. м. В пояснительной записке указано, что настоящие требования приведут региональный закон в соответствии с федеральными требованиями. Ограничения о местах продажи табачной продукции предлагается установить с 1 марта 2027 года, а требование по минимальной площади торгового объекта — с 1 марта 2028 года.

Проект закона прошел оценку регулирующего воздействия (ОРВ). В документе, подготовленном минпромом Прикамья, приведен опыт решения аналогичных проблем, связанных с использованием электронных никотинсодержащих устройств. В частности, ограничения в отношении мест розничной продажи табачной продукции уже практикуется в Ставропольском крае, Пензенской и Саратовской областях. Основным риском при принятии ограничений, согласно документу, является снижение числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, а также появление нелегальных объектов торговли.

Напомним, Прикамье стало первым регионом в стране, который с 1 марта текущего года запретил продажу электронных приборов для курения смесей и систем нагревания табака. За нарушение запрета в законе об административных правонарушениях Пермского края предусмотрены штрафы для должностных и юридических лиц. В августе заксобрание Пермского края утвердило поправки в действующие региональные законы, запрещающие продажу вейпов. Они учитывают нормы федерального законодательства, принятые этим летом. Согласно поправкам, запрет на розничную продажу устанавливается для электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Ограничения продажи вводятся с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.