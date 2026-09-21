Заболеваемость ОРВИ в Прикамье выросла на 22,1% за неделю

За неделю с 14 по 20 сентября 2026 года в Пермском крае было зарегистрировано 14224 случаев ОРВИ, количество заболевших увеличилось по сравнению с прошлой неделей на 22,1%. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор. Как отмечают в ведомстве, эпидемический порог не превышен.

Рост заболеваемости характерен для текущего периода года и связан с формированием организованных коллективов. По информации лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии: вирусы парагриппа и риновирусы. Вирусы гриппа не выявлены.