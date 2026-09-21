Приступ человеколюбия

В челябинском Молодежном театре состоялась премьера спектакля «Умник» по одноименному роману Мари-Од Мюрай. Режиссер Алина Кушим и команда постановщиков взялись за одну из самых сложных и этически опасных тем в искусстве — инклюзию и жизнь человека с ментальными особенностями. Результатом стала постановка, которая вместо ожидаемой сентиментальности обрушивает на зрителя огромную дозу любви к жизни и напоминает: «норма» — понятие куда более хрупкое, чем кажется.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр

Сюжет строится вокруг 17-летнего Клебера (Никита Скобелев), который берет на себя ответственность за 22-летнего старшего брата. Как раз брата и зовут Умником, его ра­зум остановился на уровне трехлетнего ребенка, и до начала спектакля он много времени провел в интернате. Клебер и Умник селятся в квартире с четырьмя студентами в Париже. Это срез современного общества в миниатюре: компания студентов, живущих своей жизнью — влюбленности, амбиции, ссоры. Умник врывается в их быт, разрушая уклад, но становясь катализатором их личностного роста.

Изображение ментальной инвалидности на подмостках — это всегда прогулка по тонкому льду. Велик риск либо сорваться в слезливую педагогику, либо уйти в неловкий гротеск, превращающий трагедию в балаган. Режиссер Алина Кушим в беседе с „Ъ-Южный Урал“ подчеркивает, что психологическая подлинность в этой теме невозможна без профессиональной подготовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клебер успокаивает брата

Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр Клебер успокаивает брата

Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр

«Это хрупкая работа, требующая аккуратности и консультаций у специалистов. Наш герой — человек, достаточно адаптированный, но с трудом могущий жить самостоятельно. Нам было важно сделать это профессионально и с уважением к обстоятельствам»,— рассказывает режиссер Алина Кушим.

Команда консультировалась со специалистами челябинского инклюзивного проекта «Наше место», а артисты даже проводили актерские тренинги для ребят с особенностями, параллельно перенимая их пластику и манеру речи. В результате Умник на сцене — сложный, неудобный, порой раздражающий, но абсолютно живой человек.

Центральным нервом постановки стал Дмитрий Хозин. Его работа над ролью Умника — пример филигранной актерской самоотдачи. Вначале зритель сталкивается с внутренним сопротивлением: к фактурному Хозину нужно привыкнуть, за его игрой следишь ревностно, опасаясь фальши. Но спустя несколько минут это сопротивление сменяется доверием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энцо играет с Умником

Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр Энцо играет с Умником

Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр

Дмитрий на протяжении двух часов находится в колоссальном физическом напряжении: он ходит на носочках, гнет пальцы, говорит с намеренно сжатой челюстью. По признанию режиссера, актер входил в материал с большой тревогой, но в процессе репетиций нашел ту грань, где клиническая достоверность переходит в игру.

«Дима смело идет в эту роль. Умник получается смешным и трогательным, но не слезливым — он доставляет массу неудобств окружающим, и мы этого не скрываем»,— поделилась режиссер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мансарда и мансарда поменьше

Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр Мансарда и мансарда поменьше

Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр

Визуальный мир спектакля, созданный художницей Анной Иткиной, построен на игре масштабов. Парижская мансарда, где живут студенты, соседствует с личным миром Умника. Он приносит с собой домик-миниатюру — кукольный макет, где живут крошечные копии героев. Этот домик стоит на авансцене и периодически студенты сами играют со своими игрушечными прототипами. Зритель видит этот мир крупным планом на экране над сценой: их проблемы, подсвеченные детской оптикой Умника, становятся невероятно простыми и несущественными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенты Энцо и Корантен играют со своими игрушечными прототипами.

Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр Студенты Энцо и Корантен играют со своими игрушечными прототипами.

Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр

Отдельного упоминания заслуживает Крокроль (Владислав Косиков). Игрушечный кролик здесь обретает плоть — это альтер эго героя, своего рода «Тайлер Дерден» из «Бойцовского клуба», подбивающий Умника на пакости. Косиков в ростовом костюме скачет по сцене, играет с братом и грузно падает на пол, как тряпичная кукла, когда кто-то из «взрослых» входит в комнату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крокроль подначивает Умника порвать домашнее задание брата.

Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр Крокроль подначивает Умника порвать домашнее задание брата.

Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр

Контрастом к уютной мансарде служит сцена в интернате «Маликруа». Она решена в эстетике VHS-хоррора: проекции на заднем плане смешиваются с реальностью, а Крокроль в ростовом костюме превращается в жуткого санитара, проговаривающего оскорбления и заставляющего Умника собирать игрушки. Это момент «темной ночи» души, где становится по-настоящему больно и страшно.

Сама литература Мюрай — это чистый young adult, подростки нескладно рассуждают о жизни, глупо шутят, иногда «кринжово» разговаривают. И несмотря на то, что молодежный сленг устаревает быстро, основные ценности (дружба, страх перед будущим, ответственность) остаются неизменными. В постановке даже второстепенные герои, вроде соседа Жоржа (Алексей Согрин), напоминающего старого «Казанову», работают на общую идею: жизнь прекрасна в ее неидеальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Жорж (слева) и Энцо (справа) решают, как нужно признаваться в любви. Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр Но попытка признаться заканчивается пощечиной Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр Следующая фотография 1 / 2 Жорж (слева) и Энцо (справа) решают, как нужно признаваться в любви. Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр Но попытка признаться заканчивается пощечиной Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр

«Это история взросления. Умник не выздоравливает — волшебства не случается, но он меняет всех вокруг. Это про любовь, которая делает наши сердца мягче»,— отмечает Алина Кушим.

Спектакль Молодежного театра — это прививка от равнодушия. Он не про них, но про нас. Это история о том, как хрупка человеческая жизнь и как важно иногда услышать свое сердце, а не здравый смысл.

«Что я бы не хотела слышать после спектакля? Пожалуй, мыслей, что эти люди не имеют права на жизнь среди нас. Мне бы очень не хотелось, чтобы у кого-то возникло чувство, что их нужно изолировать»,— подмечает Алина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арья обнимает мсье Крокроля

Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр Арья обнимает мсье Крокроля

Фото: Игорь Шутов, Челябинский молодежный театр

Уходишь со спектакля в состоянии, которое трудно назвать иначе, как приступом человеколюбия. Это удивительно добрый, искренний и, внезапно, очень смешной спектакль. В нем есть свет надежды. Умник не изменится, он никогда не станет «нормальным», но он заставит измениться не только персонажей, но и зрителей, которые выйдут из зала чуть более человечными. Нужно просто дать Крокролю шанс заговорить.

Евгений Рыженьков