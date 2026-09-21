Когда все едино

На Южном Урале прошли выборы в Государственную думу РФ. «Единая Россия» добилась предсказуемой победы, забрав победу для своих кандидатов в четырех из пяти одномандатных округах и набрав, по итогам подсчета 100% протоколов, более 49% голосов по партийным спискам. Несмотря на то, что Челябинская область показала как явку (55,92%), так и процент голосов, отданных за «партию власти», несколько ниже, чем в среднем по стране (59,32% и 57,83% соответственно), опрошенные «Ъ-Южный Урал» эксперты считают итоги голосования предсказуемыми и достаточно успешными для руководства региона, в том числе для его внутриполитического блока.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщил председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын, по итогам подсчета протоколов участковых комиссий предварительные итоги голосования в регионе свидетельствуют о победе «Единой России».

Общий процент явки избирателей, по словам господина Голицына, составил 55,92%. Всего проголосовали 1 436 010 избирателей.

В голосовании по партийным спискам «Единая Россия» набрала 49,01%. На втором месте в регионе — «Справедливая Россия» с 12,16% голосов. Следом идет КПРФ — 11,62%. 10,39% набрали «Новые люди», 8,87% — ЛДПР. Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер на территории Челябинской области.

В голосовании по одномандатным округам по итогам подсчета 100% протоколов четыре из пяти мандатов получат также кандидаты от «Единой России».

В Челябинском одномандатном округе №188 победу одержал зампред регионального заксобрания Евгений Илле — 44,15% голосов (здесь и далее по округам цифры предварительные). Следом за ним Максим Гулин («Новые люди») — 15,01% и Василий Швецов («Справедливая Россия») — 11,80%. Четвертым стал Денис Курочкин от КПРФ — 9,40% и лишь пятым Виталий Пашин из ЛДПР — 8,58%.

В Металлургическом округе №189 депутатом Госдумы станет Алексей Денисенко — 39,86%. Второе место у Егора Бабкина («Справедливая Россия») — 15,94%. Евгений Горшков («Новые люди») — 12,84%. Четвертым стал представитель КПРФ Турал Новрузов — 10,10%, пятым — Антон Кудинов из ЛДПР (7,08%)

В Магнитогорском избирательном округе №191 победил сотрудник Магнитогорского металлургического комбината Владимир Дремов — 47,53% голосов. Второе место у Екатерины Сисиной из КПРФ — 13,88%, третьим идет Аркадий Агапов («Справедливая Россия») — 10,88%. Следом Антон Кагарманов («Новые люди») — 9,31% и Алексей Беседин (ЛДПР) — 8,59%.

В Златоустовском избирательном округе №192 после подсчета 100% протоколов побеждает «единоросс» Антон Ковалев, набравший 43,12% голосов. Следом идут Валентин Шилов (КПРФ) — 11,51% и Дмитрий Сумин («Справедливая Россия») — 10,73% голосов. Четвертый Евгений Мотовилов («Новые люди») — 10,13%, пятым стал Алексей Селиванов из «Партии пенсионеров» — 7,78%.

И только в Коркинском одномандатном округе №190 монополию «Единой России» нарушил много­опытный Валерий Гартунг («Справедливая Россия»), набравший 47,99% голосов. Антон Рыжий («Единая Россия») занял второе место с 23,31% голосов, Полина Крепак («Новые люди») набрала 8,43%. Константин Нациевский (КПРФ) стал четвертым — 7,87%, Алексей Суворин из ЛДПР пятым — 5,14%.

Одним из ключевых трендов выборов стало значительное количество избирателей, проголосовавших через интернет с помощью системы ДЭГ. Кроме того, уровень явки у таких избирателей почти в два раза выше, чем у «традиционных», а значит, растет и уровень влияния «дистанционных» голосов на общие итоги. Так, в Челябинской области заявки на голосование через интернет подали более 200 тыс. избирателей, или почти 8% от их общего числа в регионе. При этом уровень явки составил 88,47% (176,2 тыс. голосов, по данным Минцифры РФ) против 55,92% общей явки по региону. А значит, и процент «дистанционных» голосов в итоге выше — около 12,27%.

«Явка в Челябинской области превысила 50% — это больше, чем пять лет назад. Южноуральцы проявили свою гражданскую позицию и сделали свой выбор. Избирательная кампания позади. Впереди пять лет работы нового созыва Государственной думы. У всех депутатов от Челябинской области сейчас одна общая задача — помогать нашему региону развиваться и решать вопросы на федеральном уровне»,— прокомментировал в своих соц­сетях итоги голосования губернатор Челябинской области (и лидер регионального партийного списка «Единой России») Алексей Текслер.

Окончательные итоги выборов будут подведены Центральной избирательной комиссией не раньше 25 сентября. Тогда же станет ясно, сколько именно мандатов заработал челябинский партсписок «Единой России» — два или три. В первом случае свое пребывание в Госдуме продолжат действующие депутаты Дмитрий Вяткин и Олег Голиков, во втором случае к ним присоединится сотрудник ММК и ветеран СВО Андрей Орехов. Еще два участника списка — губернатор региона Алексей Текслер и председатель регионального заксобрания Олег Гербер — свои нынешние места работа не покинут и в Госдуму не пойдут.

Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», считают итоги голосования в Челябинской области успешными для региональной власти, в том числе ее внутриполитического блока, даже несмотря на то, что процент явки и процент голосов, поданных за «Единую Россию», в Челябинской области несколько ниже, чем в целом по стране.

Политолог Александр Мельников отмечает, что «Единая Россия» подтверждает статус безоговорочного фаворита, а жители Челябинской области в очередной раз выразили поддержку президенту и губернатору.

«Все последние годы при Текслере результаты ЕР идут по нарастающей»,— подчеркивает господин Мельников.

Политолог, руководитель исследовательской группы «Монитор» Алексей Ширинкин отмечает, что уровень явки на голосовании в итоге оказался несколько выше, чем предполагала предвыборная социология.

«Социологи давали в закрытых исследованиях явку в 45%, ну максимум 50%, а получилось по итогу почти 56%. Думаю, это зачтут в позитив внутриполитическому блоку областной власти. Значит, вероятно, хорошо поработали с избирателем, смогли так или иначе, но замотивировать людей»,— подчеркивает господин Ширинкин.

По мнению эксперта, растущий уровень общего числа проголосовавших дистанционно можно объяснить, прежде всего, технологическим удобством этого способа волеизъявления. Алексей Ширинкин не исключает, что в дальнейшем роль дистанционного голосования, возможно, будет расти.

«Так голосуют, прежде всего, молодые люди и поколение среднего возраста, хотя есть и пенсионеры, воспользовавшиеся этой технологией. То, что по ДЭГ люди голосуют несколько иначе, чем „живьем“ на участках, можно объяснить как поколенческими различиями в политических предпочтениях, так и тем, что кому-то кажется, что так легче и удобнее выразить свой протест. Но это не отменяет высокое качество голосования — в целом оно очень близко к тем результатам, что давали серьезные социологические исследования накануне выборов»,— отмечает Алексей Ширинкин.

Дмитрий Моргулес