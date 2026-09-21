В Татарстане в августе банки выдали 1,2 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 7,1 млрд руб. По сравнению с июлем количество выдач выросло на 23%, объем кредитования — на 24%, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выдача льготной ипотеки в августе выросла на 23%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане выдача льготной ипотеки в августе выросла на 23%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Татарстан занял четвертое место среди регионов по количеству выданных в августе льготных ипотечных кредитов. Средняя сумма льготной ипотеки в республике составила 5,8 млн руб., средний срок кредита — 27 лет 9 месяцев.

В Чувашии выдали 404 таких кредита на 2,2 млрд руб. Рост к июлю составил 33% по количеству и 43% по объему. Средний срок составил 27 лет 7 месяцев, средний чек — 5,5 млн руб.

В Кировской области выдали 295 кредитов на 1,5 млрд руб. — на 17% больше по количеству и на 13% по объему. Средний срок составил 27 лет, средний чек — 5,2 млн руб.

В Марий Эл выдали 190 кредитов на 940 млн руб., рост составил 35% по количеству и 25% по объему. Средний срок составил 27 лет 1 месяц, средний чек — 4 млн руб.

Всего в России в августе банки выдали 35,2 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 210,9 млрд руб. По сравнению с июлем количество выдач выросло на 21%, объем — на 22%. При этом за год выдачи сократились на 33%, а объем — на 30%.

Анна Кайдалова