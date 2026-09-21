В Самарской области солнечные орлы вывели потомство на охраняемых территориях

Солнечные орлы вывели потомство на территории памятников природы Самарской области. Подросшие птенцы под присмотром родителей активно набирают вес и готовятся к длительной миграции: осенью птицы отправятся на юг через Прикаспий и Центральную Азию. Об этом сообщает региональное минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Лето сезон 2026 года оказался неблагоприятным для пернатых хищников — изза нехватки кормовой базы часть гнездовых участков осталась незаселенной, а в большинстве жилых гнезд выросло лишь по одному птенцу.

Тем не менее, на особо охраняемых природных территориях в Камышлинском и Исаклинском районах удалось зафиксировать успешный результат: на специально оборудованных рукотворных платформах на крыло встали по два орленка.

Георгий Портнов