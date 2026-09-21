В Татарстане в этом году на летний отдых для детей направили 3,1 млрд руб., на 529,1 млн руб. больше, чем годом ранее. Об этом на заседании Комитета Госсовета республики по социальной политике сообщил заместитель министра по делам молодежи республики Руслан Семенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на летний отдых детей направили 3,1 млрд рублей

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ В Татарстане на летний отдых детей направили 3,1 млрд рублей

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Татарстане этим летом в детских оздоровительных лагерях отдохнули более 173 тыс. детей и подростков — 98,5% от запланированного количества. Бесплатный отдых получили 37,7 тыс. детей.

На этот год в республике также разработана программа капитального ремонта, реконструкции и строительства детских оздоровительных учреждений. В нее вошли 15 лагерей: 14 в девяти муниципалитетах Татарстана и лагерь «Приазовец» в Краснодарском крае.

С 2019 по 2026 год в рамках программы реконструировали и построили 62 лагеря на сумму 8,2 млрд руб.

Анна Кайдалова