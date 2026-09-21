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В Оренбурге появится первая служба семейной медиации

В Южном округе Оренбурга на базе комплексного центра соцобслуживания появится первая в регионе служба семейной медиации. Центр получил на эти цели грант Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации и Минтруда РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Новая структура займется урегулированием семейных споров с помощью переговоров с участием медиаторов — без обращения в суд. В команду войдут психологи, юристы и адвокаты. Они будут работать над защитой прав детей, помогать предотвращать разводы и снижать нагрузку на судебную систему. Проект поддерживают министерство социального развития Оренбургской области и профильные ведомства.

Яна Вежлева