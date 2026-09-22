Апелляция вернула жалобу супруги осужденного бизнесмена

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд вернул апелляционную жалобу Ольги Неясовой, супруги пермского бизнесмена Григория Неясова, признанного банкротом. Это следует из данных картотеки суда. Заявительница пыталась обжаловать решение первой инстанции, которая определила предоставить финансовому управляющему должника ключи к объектам недвижимого и движимого имущества. Речь идет о девяти нежилых помещениях, четырех земельных участках в Березниках и Соликамске, а также о двух квартирах, в том числе в Перми, и автомобиле Lexus.

Как следует из определения, ранее жалоба была оставлена без движения в связи с отсутствием доказательств о направлении ее копии участникам дела, а также документов, подтверждающих уплату госпошлины. В установленный судом срок госпожа Неясова не устранила эти недостатки.

Ранее финансовый управляющий Григория Неясова направлял запросы в адрес должника о предоставлении доступа к имуществу и передаче правоустанавливающих документов, однако этого сделано не было. Суд указал, что в связи со значительным объемом имущества и его разным местонахождением должник сам должен обеспечить фактический доступ финансового управляющего в принадлежащие ему помещения и на земельные участки. Это необходимо для включения имущества в конкурсную массу для его последующей реализации в интересах кредиторов. В итоге суд обязал супругов Неясовых предоставить управляющему ключи к имуществу.

Григорий Неясов был признан несостоятельным минувшей зимой. С этим требованием ранее обратилось АО «Альфа-Банк». Сумма требований финансовой организации составила 79,9 млн руб. Среди кредиторов господина Неясова числятся ПАО «Банк ПСБ», ПАО «Банк ВТБ», а также межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №21.

В августе прошлого года господин Неясов был признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджет, в особо крупном размере). Общий размер скрытого имущества составил 120 млн руб. Приговором Соликамского горсуда ему было назначено наказание в виде лишения свободы условно на два года с лишением на год права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях. На имущество фигуранта был наложен арест.