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Объем выдачи льготной ипотеки в Челябинской области вырос на четверть за месяц

В августе 2026 года жителям Челябинской области выдали 712 ипотечных кредитов по льготным программам на 3,7 млрд руб. Количество к июлю выросло на 25%, объем — на 26%, сообщает Объединенное кредитное бюро.

В конце лета россиянам в общей сложности одобрили 35,2 тыс. займов на жилье с господдержкой. Это на 21% больше июльского показателя. Объем выдачи увеличился на 22%, до 210,9 млрд руб. В рейтинге регионов по количеству одобренной льготной ипотеки Челябинская область заняла 15-е место.

Виталина Ярховска

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