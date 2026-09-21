Магнитогорца отправили на обязательные работы за продажу банковских карт

Мировой судья судебного участка №2 Правобережного района Магнитогорска признал виновным 22-летнего местного жителя в продаже своих банковских карт преступникам (ч. 3, ч. 4 ст. 187 УК РФ). Его приговорили к 320 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что неработающий горожанин, нуждаясь в деньгах, по просьбе неустановленных лиц открывал счета на свое имя и передавал им карты, реквизиты и коды доступа за деньги. За это он получил 31,5 тыс. руб. По счетам местного жителя были осуществлены операции на 2,3 млн руб. Кроме того, по указанию неизвестного юноша снял с карты и перевел 10 тыс. руб., зачисленные на счет незаконно, за что тоже получил вознаграждение.

Виталина Ярховска