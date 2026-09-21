В Самаре самой доходной подработкой стала выкладка товара

В Самаре по итогам неполного третьего квартала 2026 года самой высокооплачиваемой подработкой стала выкладка товара: за одну смену исполнителям предлагали в среднем до 4 939 рублей. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Подработка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В топ-5 наиболее оплачиваемых заданий также вошли помощь в торговом зале (до 4 751 рубля за смену), помощь в прикассовой зоне (до 3 897 рублей), обслуживание покупателей (до 3 884 рублей) и приготовление пищи (до 3 725 рублей). Средние вознаграждения рассчитаны на основе предложений, размещенных заказчиками на платформе.

При этом фактический заработок может превышать указанные значения: итоговая сумма зависит от объема и типа задач, а также от продолжительности и условий смены.

По словам директора сервиса «Авито Подработка» Сергея Яськина, формат подработки охватывает широкий спектр сфер — от автомобильной доставки и заправки транспорта до ритейла и общественного питания. При этом «исполнители могут выбирать подходящие задачи и записываться на смены с учетом своего основного графика». Специалист считает, что «такой формат позволяет получать дополнительный доход в удобное время, а разнообразие доступных заданий — подобрать подработку с учетом своих навыков и предпочтений».

Георгий Портнов