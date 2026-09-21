Директор пермской фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 млн рублей

Прокуратура Мотовилихинского района Перми направила в суд уголовное дело в отношении руководителя одной из коммерческих организаций города, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как установили следователи СУ СКР, 37-летний директор фирмы, зная о наличии задолженности по налогам в размере более 9,5 млн руб. и желая избежать ее принудительного взыскания, аккумулировал денежные средства на расчетных счетах подконтрольных ему организаций, через которые производил расчеты с контрагентами. В ходе следствия сумма недоимки по налогам и страховым взносам была полностью погашена.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в Мотовилихинский суд Перми для рассмотрения по существу.