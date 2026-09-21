Самарская область вошла в топ-10 регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 3.0

По итогам восьми месяцев Самарская область заняла третье место в рейтинге субъектов РФ по внедрению инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0. Среди субъектов ПФО Самарская область заняла второе место, сообщает минэкономразвития Самарской области.

Как уточняют в министерстве, торговыми партнерами региона в первом полугодии стали 109 стран, среди которых: Монголия, Индия, Турция, Китай, Узбекистан, Казахстан, Финляндия, Кыргызстан, Беларусь, Абхазия, Афганистан, Иран.

«За первое полугодие 2026 года внешнеторговый оборот региона по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился на 15,9%. Наши производители выпускают конкурентоспособную, качественную продукцию, которая востребована во многих странах. И мы продолжим содействовать продвижению их товаров и услуг на внешних рынках», — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Руфия Кутляева