Пермский автобусный перевозчик регистрирует собственный товарный знак

Один из крупнейших автобусных перевозчиков Перми — ООО «Дизель» — регистрирует собственный товарный знак, включающий название и слоган «В надежной компании». Информация об этом опубликована на сайте znakoved. Помимо оказания транспортных услуг, заявка подана на использование знака в нескольких классах МКТУ, включая производство одежды, бумажной продукции и других изделий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: znakoved.ru Фото: znakoved.ru

Директор ООО «Дизель» Андрей Биневский рассказал, что компания впервые регистрирует товарный знак для обеспечения безопасности его использования. Свой логотип компания «Дизель» разработала в прошлом году для повышения узнаваемости и продвижения компании в Перми и Пермском крае. В планах компании — производство мерча с собственным логотипом.

ООО «Дизель» — транспортная компания, работающая на рынке автобусных перевозок Перми и Пермского края. Обслуживает 18 автобусных маршрутов в Перми и является одной из крупнейших компаний по объему перевозок в Перми. Единственным владельцем компании является депутат Пермской городской думы Эдуард Мирзамухаметов.