За год Башкирия увеличила экспорт семян на 80 %

С начала этого года из Башкирии отправили 108 партий семян зерновых и кормовых культур в страны Таможенного союза и ЕС, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Башкирии. За это время из республики экспортировали более 2 тыс. тонн семян вики, донника, эспарцета, люпина, люцерны, пшеницы, фацелии и ячменя для посева. Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по сентябрь 2025 года из Башкирии экспортировали 68 партий общей массой более 1,3 тыс. тонн семян вики, донника, козлятника, костреца безостого, пшеницы, фацелии, эспарцета и ячменя для посева в страны ЕАЭС и ЕС.

Майя Иванова