«Единая Россия» набрала на выборах в Госдуму в Удмуртии 47,2%

Как передает корреспондент «Ъ-Удмуртия», «Единая Россия» (ЕР) набрала на выборах в Госдуму в Удмуртии 47,24%. Такие цифры озвучили на брифинге избиркома республики днем 21 сентября. За КПРФ отдали 18,33% голосов, за «Новых людей» — 11,28%, за ЛДПР — 10,56%, за «Справедливую Россию» — 5,01%. Остальные партии набрали менее 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Победители по Удмуртскому и Ижевскому одномандатным округам Андрей Исаев и Олег Гарин (представители ЕР) набрали 44,85 и 44,03%. Следом идут коммунисты Иван Гвоздак (15,96%) и Юрий Балахонцев (19,06%). Тройки замыкают кандидаты от «Новых людей» Татьяна Журавлева (15,61%) и Станислав Шестаков (9,93%).

Итоговая явка составила 51,58% — это 596,9 тыс. избирателей. Избиркома обработал 1,1 тыс. протоколов УИК (100%). Самую высокую явку зарегистрировал ТИК Граховского района (74,82%), низкую — ТИК Индустриального района Ижевска (34,56%).

Напомним, что в 2021 году ЕР набрала 35,63%. Второе место заняла КПРФ (25,31%), третье — ЛДПР (9,64%).