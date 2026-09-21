Татарстан занял девятое место в рейтинге регионов России по уровню медианной зарплаты. Во II квартале этого года чистая медианная зарплата в республике составила 71,4 тыс. руб., следует из данных РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял девятое место в рейтинге регионов по уровню зарплат

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Татарстан занял девятое место в рейтинге регионов по уровню зарплат

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рейтинг составлен на основе данных за апрель–июнь этого года. Регионы сравнивались по соотношению чистой медианной зарплаты и стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

В Татарстане на медианную зарплату можно приобрести три фиксированных набора товаров и услуг.

Чувашия заняла 44-е место с медианной зарплатой 54,7 тыс. руб. и показателем 2,4 набора. Кировская область расположилась на 56-й строчке с зарплатой 56 тыс. руб. и 2,3 набора, Марий Эл заняла 72-е место — 51,2 тыс. руб. и 2,1 набора.

В целом по России чистая медианная зарплата во II квартале составила 72 тыс. руб. На нее можно приобрести 2,7 фиксированного набора товаров и услуг.

Анна Кайдалова