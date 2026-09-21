В Челябинске экс-сотрудника колонии будут судить за злоупотребление полномочиями

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника — начальника Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №8 ГУФСИН России по Челябинской области. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки (ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2022–2023 годах с помощью начальника центра между муниципалитетами региона и колонией было заключено несколько контрактов на выполнение строительных и ремонтных работ. На самом же деле договоры исполняли подконтрольные предпринимателю организации. Сотрудник ИК давал подчиненным незаконные указания направлять запросы в эти компании, чтобы соглашения подписывались в обход конкурсных процедур. При этом стоимость поставляемых в учреждение товаров завышалась, а полученными средствами компенсировалась стоимость фактически выполненных организациями работ. В качестве взятки начальник получил строительные материалы, с помощью которых отремонтировал личный гараж и квартиру.

Кроме того, в 2022–2024 годах сотрудник колонии фиктивно трудоустроил в Центр трех человек и внес ложные сведения в табели учета рабочего времени. Ущерб федеральному бюджету из-за выплаты им жалованья составил 600 тыс. руб.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области и управления собственной безопасности ГУФСИН России по региону. Они осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. Наложен арест на имущество фигуранта — земельный участок и два автомобиля общей стоимостью свыше 2,4 млн руб.

Виталина Ярховска