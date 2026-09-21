Проект строительства энергоблока ПГУ на Пермской ТЭЦ-14 получил положительное заключение государственной экспертизы

Проект строительства парогазового энергоблока (ПГУ) на Пермской ТЭЦ-14 с использованием инновационной газовой турбины ГТЭ-65.1 получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации и инженерных изысканий первого этапа строительства. Разделение на несколько строительных этапов связано с технологической сложностью проекта. Проектирование осуществлялось с параллельным научно-техническим сопровождением, обязательным для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

В рамках первого этапа запланировано строительство газотурбинной установки открытого цикла с инфраструктурой. На втором будет выполнено расширение до блока ПГУ.

«Сердцем» нового энергоблока станет первая отечественная газовая турбина F-класса ГТЭ-65.1 производства «Силовых машин». Она будет полностью локализована и изготовлена в России. В состав парогазового блока мощностью 105 МВт также войдут отечественная паровая турбина производства АО «УТЗ» и котёл-утилизатор, который поставит Подольский машиностроительный завод (АО «ЗиО»).

Станция в Перми станет первой, где будет построен блок ПГУ с газовой турбиной отечественной разработки. Реализация проекта позволит не только обновить генерирующие мощности региона, но и апробировать передовое российское оборудование в реальных производственных условиях. На текущий момент на территории ТЭЦ выполняются работы подготовительного этапа строительства. Завершение реализации проекта намечено на конец 2031 года.

В перспективе «Т Плюс» видит возможность масштабирования этого решения для городов с населением от 70 до 300 тысяч человек.

Ранее в рамках проекта была подписана дорожная карта с ВЭБ.РФ по сопровождению реализации инвестиционного проекта, в том числе в части анализа и подбора мер государственной поддержки.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»