АвтоВАЗ представит линейку Lada Business на «Комтрансе» в Казани

С 22 по 25 сентября в МВЦ «Казань Экспо» пройдет международная выставка коммерческого транспорта «Комтранс», одним из участников которой станет АвтоВАЗ. На стенде компании представят семь автомобилей в рамках нового направления Lada Business — линейки коммерческих моделей для корпоративных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Ключевой новинкой экспозиции станет переднеприводный SKM M9 — разработка компании «Промтех», сертифицированного партнера АвтоВАЗа по созданию прототипов и серийному выпуску легкого коммерческого транспорта. Старт продаж модели намечен на 2026 год.

Автомобиль оснащается дизельным двигателем объемом 1996 км. см и мощностью 150 л. с. в связке с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. В линейке — четыре базовые модификации: семиместный и восьмиместный минивэны, девятиместный микроавтобус и фургон, а также специальные версии на их базе. Впервые широкой публике покажут SKM M9 в исполнении автомобиля скорой помощи и в бронированном варианте.

Рядом с новинкой разместят уже знакомые модели SKM M7 в грузовом и пассажирском исполнении. Эти автомобили комплектуются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 л (137 л. с.) и пятиступенчатой механической коробкой передач. Заднеприводная платформа с неразрезным мостом на рессорах рассчитана на высокие нагрузки и интенсивную эксплуатацию; модель дополнительно адаптирована к российским условиям и имеет расширенный список базового оснащения.

В экспозицию также войдут коммерческие версии автомобилей Lada. Среди них — фургон Lada Granta Куб с полезным грузовым объемом 4,9 куб. м и грузоподъемностью до 830 кг, а также Lada Largus Куб — универсал, адаптированный для перевозки маломобильных пассажиров на инвалидной коляске.

Направление Lada Business объединяет существующие коммерческие предложения АвтоВАЗа и его партнеров и ориентировано на корпоративных заказчиков.

Георгий Портнов