Оренбуржье получит дополнительное финансирование на ремонт детсадов, школ и колледжей

Оренбургская область в результате конкурсного отбора Минпросвещения РФ получит дополнительное финансирование. На эти средства в ближайшие три года в регионе отремонтируют 25 детских садов, школ и колледжей. Об этом сообщает губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы региона, в 2027-2028 годах планируется обновить 10 зданий колледжей и техникумов в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Ясном, Бугуруслане и Медногорске. В 2028 году приведут в порядок три детских сада: в Бузулуке, Орске и поселке Октябрьском. В 2028–2029 годах модернизация коснется 12 школ Оренбурга, Орска, Кувандыка, а также Шарлыкского, Матвеевского, Оренбургского, Илекского и Ташлинского районов. В их числе и Оренбургская кадетская школаинтернат им. Неплюева.

Руфия Кутляева