Спикер заксобрания Прикамья набрал наибольший процент голосов на прошедших выборах

Председатель краевого парламента Валерий Сухих набрал 67% голосов избирателей в округе №23. Второй результат на выборах — у директора завода «Эрис» Владимира Юркова, набравшего в округе №22 более 62% голосов. Третий — у председателя комитета заксобрания по соцполитике Сергея Ветошкина, получившего в округе №24 более 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Заксобрание Пермского края Фото: Заксобрание Пермского края

Ранее на праймериз «Единой России» Валерий Сухих также стал лидером голосования, получив 77,2% голосов.