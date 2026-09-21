Инфляция в Курганской области ускорилась до 6,7%

В августе 2026 года годовая инфляция в Курганской области составила 6,7% после 6,1% в июле. Показатель остался выше, чем в целом по России (6,3%), сообщает пресс-служба отделения по региону Уральского ГУ Центробанка.

Инфляция на продовольственные товары увеличилась с 4,4% до 5,3%. Подешевели овощи, так как продолжился сезон сбора урожая, и яйца — из-за высоких объемов производства в регионе и в целом по стране. Подорожали мясо и отдельные мясные продукты, поскольку увеличились затраты производителей и переработчиков, в том числе на доставку. Выросли цены на общественное питание. Предприятия отрасли продолжили переносить в стоимость блюд возросшие издержки на продукты питания. Цены на мороженую рыбу увеличились. Вылов рыбы в этом году сократился, что привело к уменьшению ее предложения. Дополнительное влияние оказал рост затрат на доставку.

Годовой рост цен на непродовольственные товары ускорился до 7,4% в августе после 6,5% в июле. Цены на смартфоны, флеш-накопители и планшеты выросли. На это повлияли ослабление рубля и некоторое увеличение спроса в период подготовки к новому учебному году. Телевизоры и бытовая техника подорожали. Продавцы переносили в цены возросшие издержки, в том числе на логистику. Дополнительное влияние оказало ослабление рубля. Подорожали моторное топливо, парфюмерия и косметика. Выросли цены на отдельные канцелярские товары и цветы. Подорожали строительные материалы. Сезонное увеличение спроса на фоне продолжения строительных и ремонтных работ позволило продавцам переносить в цены возросшие издержки, в том числе на доставку.

Инфляция на услуги несколько снизилась — с практически 9% до 8,4%. Сильнее всего подешевели путевки в санатории. Для поддержания загрузки здравницы предлагали скидки и проводили акции. Снизились цены на железнодорожные билеты и поездки на Черноморское побережье. Завершение высокого туристического сезона сопровождалось снижением спроса на поездки и отдых внутри страны, что привело к уменьшению их стоимости. Подорожали бытовые услуги. Спрос на услуги парикмахерских оставался высоким. Это позволило организациям переносить в цены возросшие затраты на расходные материалы и импортную продукцию для ухода.

Виталина Ярховска