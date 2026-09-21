Спрос на администраторов и кладовщиков в Самарской области вырос более чем в 2,5 раза

Аналитики hh.ru зафиксировали резкий рост числа вакансий в Самарской области за год — с августа 2025 по август 2026 года. Наиболее заметная динамика отмечена в сегменте профессий, связанных с торговлей, логистикой и строительством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Лидерами по приросту вакансий стали администраторы магазинов и администраторы торгового зала: спрос на них увеличился на 286 %, достигнув 340 предложений. Второе место заняли кладовщики и приемщики товаров, спрос на которых вырос на 149 % и составил 670 вакансий. Тройку лидеров замыкают маляры, штукатуры и отделочники: число вакансий для них в регионе увеличилось на 125 %, до 170 предложений.

Значительно возрос и спрос на фармацевтов-провизоров — на 102 %, до 130 вакансий. В десятку профессий с наиболее выраженной положительной динамикой в Самарской области также вошли диспетчеры, чей показатель роста составил 80 % (80 вакансий), а также директора магазинов и директора сетей магазинов — их востребованность поднялась на 78 %, до 210 вакансий. Существенный прирост показали электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики — рост на 69 %, до 410 вакансий. Спрос на продавцов-консультантов и продавцов-кассиров увеличился на 64 %, достигнув 1,8 тысячи предложений. Водители и экспедиторы вошли в топ с ростом на 47 % — до 1,1 тысячи вакансий, а монтажники продемонстрировали прирост на 43 %, до 250 вакансий.

При этом наиболее высокие зарплатные предложения в августе зафиксированы по ряду рабочих специальностей. Маляры, штукатуры и отделочники могли рассчитывать на 180,4 тысячи рублей, монтажники — на 171,3 тысячи рублей, электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики — на 149,3 тысячи рублей. Водителям и экспедиторам предлагали в среднем 126,9 тысячи рублей, кладовщикам и приемщикам товаров — 108,5 тысячи рублей.

Георгий Портнов