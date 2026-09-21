Хор оборонного завода перепел рэпера Toxi$ на конкурсе «Заводовидение» в Ижевске

Хор Ижевского механического завода (ИМЗ) перепел на конкурсе «Заводовидение—2026» (6+) в Удмуртии песню «Nobody» российского рэпера Toxi$, известную строчкой «Возьми телефон, детка», и получил приз зрительских симпатий. Текст ИМЗ изменил.

«Ижевск на связи. ИМЗ в здании. Завод — это база. Лови признание <...> Забудь про дешевый флекс — тут реальный масштаб. На ИМЗ ты профи, а не просто штат»,— исполнил хор (трансляция телеканала «Моя Удмуртия»).

Второй конкурс хоров предприятий оборонно-промышленного комплекса «Заводовидение—2026» прошел на Центральной площади Ижевска вечером 19 сентября. На сцену вышли 11 коллективов — более 200 заводчан из разных городов Удмуртии.

Гранпри завоевал женский хор ИЭМЗ «Купол». В номинации «Лучший вокал» победил коллектив концерна «Калашников», «Самое зрелищное выступление» — у хора «Ритм БУММАША» (завод «БУММАШ»). Лучшим автором текста жюри признало Наталью Колесникову из Ижевского радиозавода за песню «Сердце завода».

Приз зрительских симпатий достался хору «Голоса ИМЗ» Ижевского механического завода — коллектив набрал 2,1 тыс. голосов из более 5 тыс. в СМС-голосовании. Награды победителям вручила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.