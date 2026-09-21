С чего начинается город будущего
В конце лета в Перми прошел II Пермский форум развития «Города будущего». Основной его темой стало создание комфортной и безопасной среды для жизни, а также то, каким должен быть современный город: удобным, зеленым, технологичным и ориентированным прежде всего на человека. Человек сегодня становится центром внимания, ведь именно он является создателем «города будущего».
Но комфорт человека начинается прежде всего с места, в котором он проводит значительную часть своей жизни, – с собственного дома. Именно поэтому в проекте «Клубный дом на Баумана»1 девелопер PAN City Group2 создавал каждую его деталь так, чтобы она обеспечивала ежедневный комфорт жителей.
Ничего лишнего
«Клубный дом на Баумана» – это прежде всего особый формат жизни, а не гонка за трендами, обременяющими жителей очередным брендом. Название дома в данном случае бережно раскрывает его характеристики: небольшое количество квартир в доме и на этаже, отсутствие студий, кирпичные наружные стены, благородная архитектура в изящной неоклассике и, конечно, соседи со схожими жизненными ценностями. Здесь слово «клубный» – не маркетинговый эпитет, а действительно важная особенность самого дома.
Два маршрута домой
Комфорт начинается еще до того, как человек открывает дверь своей квартиры. Для удобства будущих резидентов в доме предусмотрены два входа на территорию: парадный формирует привычный сценарий возвращения домой, а приватный позволяет выйти в прилегающий к дому тенистый, тихий сквер. Это небольшой участок парковой зоны с многолетними деревьями, в котором уютно разместились баскетбольная площадка и детский сад.
Все необходимое внутри
Создавая «Клубный дом на Баумана», девелопер PAN City Group стремился обеспечить все базовые потребности его будущих жителей и дать им возможность решить большую часть повседневных задач, не покидая своего пространства. Так в «Клубном доме на Баумана» появились разнообразные общественные пространства:
• детский игровой клуб – место для игр и общения самых маленьких;
• спортивное пространство для занятий йогой, тренировок и дружеского турнира по настольному теннису;
• комьюнити-центр3 для работы, онлайн-встреч и деловых переговоров без необходимости ехать в офис.
Парковка без стресса
Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши – сегодня это основа повседневной мобильности. Поэтому при проектировании дома девелопер отдельно проработал вопрос парковочного пространства. Коэффициент обеспеченности парковочными местами в «Клубном доме на Баумана» составляет 60%. Больше парковочных мест – меньше ежедневного стресса в поиске свободного места, а трехуровневый подземный паркинг с доступом из лифта обеспечит комфорт и сохранность автомобиля в любое время года.
Комфорт на долгие годы
Создать хороший дом недостаточно, важно сохранить его качество на долгие годы. Поэтому управляющая компания подключается к концепции еще на стадии проектирования. Управление домом будет осуществлять УК «Клевер» – компания, обслуживающая все объекты застройщика PAN с 2015 года. Ее участие позволяет заранее учесть технические вопросы будущей эксплуатации и содержания дома. Ведь качество жизни складывается не только из архитектуры и красивого фасада: оно прежде всего в том, насколько дом удобен для жизни.
Девелопер PAN City Group с 1992 года создает «город будущего» и участвует в формировании городской среды Перми. Почти за 35 лет работы компанией накоплен опыт, позволяющий сегодня создавать жилые проекты с большой заботой о жителях, и «Клубный дом на Баумана» – один из таких проектов.
Небольшой масштаб, приватные общественные пространства, удобная организация территории, парковочная инфраструктура и внимание к будущей эксплуатации объединены здесь главной идеей: дом должен помогать человеку восстанавливать силы, экономить время и чувствовать себя комфортно каждый день.
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Девелопер PAN City Group работает на рынке недвижимости с 1992 года и является частью крупнейшего на Урале инвестиционного холдинга – ООО «Пермская финансово-производственная группа». Компания имеет в своем портфеле десятки проектов в многоквартирном и загородном строительстве, девелопменте и управлении коммерческой недвижимостью, а также в развитии сети технопарков.
1 ЖК «Клубный дом на Баумана, 25д» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 25д. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 69509), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/, а также на сайте https://dom-baumana.ru.
2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».
3 Комьюнити-центр – специально оборудованное многофункциональное пространство внутри жилого комплекса/дома, предназначенное для отдыха, общения, работы и досуга резидентов.
4 Ставка кредита в диапазоне 18,014–24,812% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Акция для застройщиков» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ Проект» (ИНН 5902889443, ОГРН 1125902004260). Предложение действительно в период с 01.09.2026 по 30.09.2026 включительно. ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА), включая информацию о возможных дополнительных расходах: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/buying_project. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях уточняйте на сайте sbr.domclick.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.
5 Ставка кредита в диапазоне от 17,571% - 18,349%. Ставка от 3.9% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ Проект» (ИНН 5902889443, ОГРН 1125902004260) и оформлении страхования жизни и здоровья. Предложение действительно по 31.12.2030 г. вкл. Изучите все условия кредита (займа), включая информацию о возможных дополнительных расходах: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/family Ипотечное кредитование осуществляется ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.
6 Скидка предоставляется семьям с детьми при предъявлении свидетельства о рождении ребенка/детей. Детьми считаются лица, не достигшие возраста 18 лет.
7 Условия действует при оплате полной стоимости квартиры по 28.09.2026 г. включительно.
8 Рассрочку предоставляет застройщик – ООО СЗ «СИТИ Проект», подробности – в отделе продаж по телефону +7 (342) 207-17-07. Действие условий акций и скидок ограничено. Подробности уточняйте в отделе продаж.
ООО СЗ "СИТИ Проект"
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