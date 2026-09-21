От корпоративной памяти к действиям

Одним из ключевых трендов 2025 года стало массовое внедрение технологий искусственного интеллекта в бизнес. Так, за минувший год доля компаний, применяющих технологию хотя бы в одном из бизнес-процессов, достигла 71%. Это на 17 % выше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании «Искусственный интеллект в России. Тренды и перспективы», подготовленном компанией «Яков и партнеры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сегодня нейросети способны выполнять значительную часть работ во внутренних коммуникациях компаний. Помощники занимаются обработкой почты, отбором резюме или написанием черновиков типовых договоров, системы ведут протоколы совещаний вместо секретарей. Внедрение таких помощников уже помогает сокращать операционные расходы и экономить время. Однако эти функции часто остаются разрозненными, а отсутствие взаимосвязи между инструментами становится препятствием. К примеру, решение ИИ-помощника может быть зафиксировано в чате, сам документ хранится на диске, а задача ставится вручную. В результате знания компании распадаются на фрагменты. При этом бизнес уже накопил критический объем данных в программах «1С», системе управления «Битрикс24» и базах клиентов. В результате сотрудники вынуждены тратить до 40 % рабочего времени на поиск нужных файлов.

При этом у бизнеса существует запрос на универсальные ИИ-помощники, которые решают сразу несколько многоэтапных задач в едином рабочем контексте. Эти платформы связывают сотрудников, знания, учетные системы и алгоритмы в общую операционную цепочку. Помимо этого, как отмечается в исследовании компании «Яков и партнеры», с ростом мощности и автономности ИИ усиливается фокус на его ответственном и этичном использовании.

На рынке появилась платформа «ИСКРА» (Интеллектуальная система корпоративных ролевых агентов). Разработчиком продукта выступила российская команда R&D.Pro. Руководитель компании Эдуард Панкратов более 10 лет занимается исследованиями и практическими разработками в области искусственного интеллекта и больших языковых моделей. К примеру, в июне 2026 года в научном журнале «Программные системы и вычислительные методы» была опубликована статься эксперта о тестировании языковых моделей в различных предметных областях.

Разработанная компанией платформа «ИСКРА» включает рабочую сеть обмена сообщениями, общую память компании и цифровой слой, над которыми работает команда специализированных цифровых помощников. За счет такой структуры на базе системы создается своеобразный «цифровой двойник», объединяющий воедино данные и объекты. Действия между компонентами синхронизируются. Каждый помощник отвечает за свой процесс и передает результат следующему участнику цепи. Платформа моделирует структуру компании, видит роли, процессы и связи между участниками и задачами. Собственная корпоративная экосистема таких помощников формируется на базе отечественной серверной инфраструктуры и встраивается в российский корпоративный контур, включая «1С» и «Битрикс24».

Как поясняют разработчики платформы, принципиальная технологическая характеристика «ИСКРА» — безопасность и изолированность данных. Это предотвращает неразрешенный доступ к информации клиента, сокращая возможность утечек и потенциальный ущерб для рабочих данных. Все базы данных компании формируются внутри безопасного слоя. В его рамках ИИ-агенты не имеют прямого доступа к учетным данным. Работать они могут лишь с той информацией, которая для них открыта.

«ИСКРА» формирует для работы отдельный «цифровой слепок» — связанную рабочую картину документов, объектов, событий и отношений. Таким образом, производственная база клиента остается в другом контуре.

«Цифровой слепок» не только обеспечивает защиту информации заказчика. Базы данных анализируются и объединяются в одной логике. «ИСКРА» понимает, как клиент связан с договором, документ — с проектом, решение — с задачей, задача — с исполнителем и результатом. Благодаря этому ИИ отвечает по статусу задач не по случайному фрагменту текста, а по связанной картине компании и может объяснить, на какие источники опирается.

Рассмотрим на примере, как мультиагентная платформа может быть задействована в течение рабочего дня компании. После совещания с руководителем цифровой секретарь готовит расшифровку встречи, выделяя решения, поручения и сроки. Этот результат передается специальному ИИ-помощнику - агенту постановки задач. Он помогает расставить приоритеты с учетом загрузки команды и подтвержденного опыта каждого сотрудника. Помощник формирует рабочий профиль человека на основе истории похожих дел. Руководитель принимает окончательное решение о назначении сотрудника под конкретную задачу. По итогам формируются отчеты о выполнении задач. Безопасность этого процесса обеспечивается цифровым слепком. Соединительные программы выполняют только предусмотренные запросы к рабочим базам. На основе текущей информации и рабочих баз создается отдельная рабочая картина объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель компании R&D.Pro Эдуард Панкратов убежден, что единая инфраструктура на базе ИИ способна обеспечить бизнесу значимый экономический эффект

Руководитель компании R&D.Pro Эдуард Панкратов убежден, что единая инфраструктура на базе ИИ способна обеспечить бизнесу значимый экономический эффект



Экосистема включает несколько работающих контуров, необходимых для выполнения разных задач. Агент «Айк» управляет поручениями и рисками. Поисковый помощник находит информацию по смыслу в документах со ссылками на источники. Также в «ИСКРА» входит агент проверки документов, который анализирует любой текст по пользовательскому заданию и маркирует несоответствия.

Платформа «ИСКРА» может автоматизировать выполнение разных задач внутри коллектива, но управление людьми остается за руководителем, финальное назначение всегда подтверждает человек.

«ИСКРА» предусматривает не только корпоративных ролевых агентов, но и предлагает сотрудникам компании персональных ИИ-помощников. Их функционал устанавливается заранее: какие задачи помощник решает, какие документы видит, разрешен ли ему интернет-поиск, какие действия может предложить и что обязан передать человеку на подтверждение. Таким образом, на базе одной платформы создается управляемая система корпоративных ИИ-ролей.

«ИСКРА» может быть адаптирована под выполнение задач в зависимости от отрасли заказчика. Одно из специализированных решений в составе «ИСКРА» — ИИ-помощник «МедЧек». Он проверяет качество медицинской документации, прежде всего, электронных медицинских карт. Напомним, с 2022 года информация о взаимодействии пациентов с медицинскими организациями подается и собирается в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). «МедЧек» анализирует и выявляет в медицинских данных ошибки, сверяя информацию с клиническими рекомендациями Минздрава РФ. Затем помощник формирует структурированный отчет по качеству медицинской карты. За счет этого нагрузка на персонал снижается, работа с данными становится прозрачнее.

Впрочем, специалисты клиник могут использовать «МедЧек» не только для проверки карт. Сотрудникам доступны все возможности единого рабочего пространства «ИСКРА», включая систему ИИ-помощников, корпоративную базу знаний, документы, задачи и каналы коммуникации.

По этой же логике построен универсальный агент проверки документации. Пользователь пишет техническое задание. Например, проверить договор на полноту условий. Агент проходит текст, маркирует ошибки и объясняет найденные несоответствия.

Как комментирует руководитель R&D.Pro Эдуард Панкратов, внедрение собственной ИИ-инфраструктуры обеспечивают бизнесу измеримый экономический эффект одновременно с высокой защитой данных. «Сегодня очевидно, что чем качественнее память компании на основе разных баз данных, тем точнее становятся поиск, постановка задач и рекомендации руководителю. Интеграция разрозненных ИИ-инструментов к управляемой системе способна качественно изменить модель управления в компании. Во-первых, благодаря мультиагентным системам знания не уходят вместе с людьми. Переписка, решения, документы и фактический опыт остаются внутри управляемого контура компании. При этом рабочая коммуникация становится устойчивее. Собственный корпоративный мессенджер уменьшает зависимость критических процессов от внешних публичных платформ. Во-вторых, сама работа внутри компании распределятся точнее, поскольку руководитель видит опыт похожих задач, реальную загрузку для каждого сотрудника. В-третьих, экосистема действует в управляемых границах. Для каждого помощника задаются цель, источники, права, запреты и сценарии обязательного подтверждения человеком. Наконец, одна архитектура платформы может быть настроена под разные отрасли», — поясняет Эдуард Панкратов.