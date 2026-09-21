В Марий Эл «Единая Россия» набрала 43,57% голосов на выборах в Госдуму

По состоянию на 9:00 «Единая Россия» получила 43,57% голосов на выборах депутатов Госдумы в Марий Эл по федеральному округу. КПРФ набрала 29,87%, ЛДПР — 7,93%, «Новые люди» — 7,58%, сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.

В Марийском одномандатном округе № 27 больше всего голосов (52,78%) получил Сергей Казанков.

Избирательная комиссия Марий Эл обработала 100% протоколов участковых комиссий. Всего в республике проголосовали почти 256,7 тыс. избирателей, или 49,46% от их общего числа. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 74,6 тыс. человек — 93,83% от числа подавших заявки на участие в ДЭГ.

Анна Кайдалова