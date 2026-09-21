Миасское предприятие хотят признать банкротом из-за долга в 46 млн рублей

Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Башкортостан подала иск о признании банкротом ООО «Уральские ферросплавы» (Миасс). Долг предприятия составляет 46,7 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в Арбитражный суд Челябинской области. На данный момент оно не принято к производству. Происхождение и структура задолженности неизвестны. В качестве третьего лица к делу привлечена ассоциация профессиональных арбитражных управляющих «Гарант».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Уральские ферросплавы» зарегистрировано в Миассе в 2012 году. Учредителями являются Светлана Березина и Лариса Каленник, директором — Сергей Магола. Выручка компании за 2025 год составила почти 426 млн руб., чистая прибыль — 15,1 млн руб.

Виталина Ярховска