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Незрячая спортсменка из Башкирии победила на Кубке мира по самбо

Воспитанница Центра адаптивных видов спорта Алсу Насырова завоевала золотую медаль на Кубке мира по спорту слепых в дисциплине «самбо» в Душанбе, сообщает министр спорта Башкирии Руслан Хабибов. Спортсменка выступала в весовой категории до 59 кг. В финале самбистка сразилась с представительницей Кыргызстана.

Бронзовые медали завоевали Венер Латыпов, Алан Галуаев и Самат Хайдаров.

Национальная сборная России стала победителем медального зачета среди 14 стран — участниц турнира, отметил господин Хабибов.

Майя Иванова