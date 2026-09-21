В Самарской области пройдет чемпионат Вооруженных Сил РФ по военному троеборью

С 22 по 25 сентября в Самарской области на спортивной базе «Черноречье» пройдет чемпионат Вооруженных Сил РФ по военному троеборью. Об этом сообщает администрация Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Участвовать в соревнованиях будут команды, представляющие различные виды и рода войск Вооруженных Сил РФ: Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначения, военные округа и другие соединения. Также примет участие сборная Вооруженных сил Республики Беларусь.

В администрации уточняют, что в троеборье «проверяются меткость стрельбы, точность метания гранат, выносливость в кроссе, скорость принятия решений и умение действовать в экстремальных условиях».

Руфия Кутляева