Александр Власов назначен главным инженером Горьковской железной дороги
Александр Власов назначен главным инженером Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД»), заместителем начальника магистрали по Ижевскому территориальному управлению стал Дмитрий Орлов. Об этом сообщили в ГЖД.
Фото: Горьковская железная дорога
Александр Власов работает в структуре ГЖД с 1999 года: он начинал с должности бригадира путевой колонны путевой машинной станции и за 27 лет дослужился до начальника Горьковской дирекции инфраструктуры. В этой должности он работал в 2020–2026 годах.
В свою очередь, Дмитрий Орлов начинал помощником машиниста в 1996 году и спустя 30 лет работы стал начальником дирекции аварийно-восстановительных средств.