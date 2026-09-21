Александр Власов назначен главным инженером Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД»), заместителем начальника магистрали по Ижевскому территориальному управлению стал Дмитрий Орлов. Об этом сообщили в ГЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Горьковская железная дорога Фото: Горьковская железная дорога

Александр Власов работает в структуре ГЖД с 1999 года: он начинал с должности бригадира путевой колонны путевой машинной станции и за 27 лет дослужился до начальника Горьковской дирекции инфраструктуры. В этой должности он работал в 2020–2026 годах.

В свою очередь, Дмитрий Орлов начинал помощником машиниста в 1996 году и спустя 30 лет работы стал начальником дирекции аварийно-восстановительных средств.

Владимир Зубарев