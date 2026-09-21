Технологии требуют ускорения

В региональном правительстве озвучили ряд инициатив, которые должны повлиять на расположение области в рейтинге цифровой трансформации от Минцифры РФ. Позиции в рейтинге отражают, как субъекты РФ выполняют задачи национального проекта «Экономика данных», что влияет на распределение государственных субсидий. Эксперты считают, что пока в Самарской области недостаточно быстро внедряют инновации в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

С 2024 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ оценивает деятельность регионов по цифровой трансформации. Результаты публикуются в соответствующем рейтинге. Направление цифровой трансформации на федеральном уровне курирует заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Он заявлял, что в рейтинге учитывается, какие конкретные результаты для граждан и бизнеса достигнуты в регионах, а также какова доступность цифровых сервисов.

Деятельность субъектов РФ в рейтинге анализируется по 18 показателям. Среди них переход местных информационных систем на единую платформу «Гостех», цифровая безопасность, распространение отечественного программного обеспечения (ПО), льготная ИТ-ипотека, полнота внесения информации в ГИС ЖКХ, уровень удовлетворенности граждан массовыми социально значимыми услугами, внедрение платформ обратной связи, госпаблики и другие критерии.

С 2025 года методику расчета изменили. Оценка производится по семи группам, объединяющим разные критерии. Пять из них связаны с достижением национальных целей развития РФ. В частности, учитывается, насколько регионы РФ предоставляют массовые социальные услуги в цифре, цифровая зрелость самих государственных ведомств. Помимо этого, в новой методологии больше внимания уделено внедрению на уровне субъекта технологий искусственного интеллекта (ИИ). Так, в мае 2026 года президент РФ Владимир Путин поручил обновить требования к рейтингу цифровой трансформации регионов РФ. По мнению главы государства, именно темпы внедрения ИИ-технологий должны стать важнейшим показателем ежегодного рейтинга.

В топ-10 наиболее успешных по цифровой трансформации регионов в последние годы входят Белгородская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская, Сахалинская и Тюменская области.

Самарская область традиционно оказывалась в числе «середнячков» по цифровой трансформации, при этом ее позиции последовательно снижались. Так, за 2024 год регион занимал 38-ю позицию. По итогам 2025 года Самарская область оказалась на 68-м месте. Впрочем, в пресс-службе областного правительства отмечают некоторый прогресс по цифровой трансформации. «В 2026 году методика расчета рейтинга была изменена, и в начале года Самарской области было присвоено 79 место. По итогам июля 2026 года Самарская область заняла 72-е место»,— прокомментировали изданию в департаменте информационной политики региона.

В министерстве цифрового развития и связи Самарской области публично заявляли об успехах, достигнутых регионом по внедрению современных сервисов. В частности, в ведомстве отчитывались о работе чат-бота на региональных порталах госуслуг, биометрической идентификации на базе системы «Безопасный город», картографическом сервисе и решениях в области медицины совместно со Сбером. Однако, судя по динамике в рейтинге, пока эти проекты не приводят к существенному улучшению позиций в рейтинге.

Между тем в федеральном правительстве собираются учитывать результаты цифровизации регионов при распределении субсидий. Об этом заявил в мае 2026 года Дмитрий Григоренко. По его словам, регионам предстоит доказывать эффективность своих программ на примере неких измеримых критериев.

В правительстве Самарской области Review. Волга уточнили, что улучшение позиций по темпам цифровой трансформации будет обеспечиваться по нескольким направлениям. Среди них: разработка и публикации сценариев и наборов данных для обучения ИИ, внедрение типовых информационных систем на базе «Гостеха» расширение использования приложения «Мобильный инспектор» в дистанционном формате. Также в области будут популяризировать сервис «Госключ» и национальный мессенджер «Макс».

В региональном правительстве сообщили о перезапуске региональной стратегии цифрового развития. Прежний документ стратегического планирования действовал с 2021 по 2024 годы. В конце 2025 года субъекты Федерации обязали разработать новые стратегии, учитывающие изменения в цифровой среде. Региональная программа на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов включает 51 показатель по 11 направлениям: в том числе расширение инфраструктуры и ЦОДов, а также вовлечение в цифровую трансформацию Почты России, рассказали изданию в областном департаменте информполитики.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев полагает, что разрыв в позициях Самарской области и лидеров рейтинга значительный, но преодолимый за 2–3 года системной работы. «Лидеры используют цифровые платформы комплексно: от здравоохранения и образования до ЖКХ и госуслуг, с высокой долей онлайн-записей, электронного документооборота и „бесшовных“ сервисов. Выстроена сквозная система: от регионального минцифры до каждого муниципалитета, работают „цифровые кураторы“, налажен сбор данных, регион тестирует федеральные пилоты и быстро их внедряет. У Самарской области, судя по позиции, есть проблемы именно со скоростью внедрения, а не с отсутствием проектов. Перечисленные в правительстве меры могут помочь подняться в рейтинге. Если регион за счет „Гостеха“ ускорит перевод услуг в электронный вид и повысит их качество, то эффект будет заметен. Для улучшения позиций нужен комплекс мер, включая массовый перевод всех социально значимых услуг, в том числе региональных, в онлайн, развитие инфраструктуры в малых городах и селах, внедрение ИИ-сервисов, а также работа с обратной связью и удовлетворенностью граждан, поскольку это весомый блок в рейтинге. Также возможно заимствование практик у лидеров, например, белгородского опыта „умных“ сервисов или татарстанской модели электронного правительства», — перечисляет эксперт.

По словам основателя компании INPRO.digital Виталия Арбузова, для достижения высоких мест в рейтинге стоит менять саму модель управления цифровизацией. «Лидеров нельзя догнать простым увеличением количества ИТ-проектов. Анонсированных в регионе мероприятий может оказаться недостаточно. „Гостех“, „Мобильный инспектор“, „Госключ“, „Макс“ — нормальные и необходимые инструменты, но они не являются результатом. Прежде всего регион должен стать эффективным с точки зрения цифрового государства. Если это получится, место в рейтинге подтянется. Цифровизация должна измеряться не количеством внедренных систем, а количеством исчезнувшей бюрократии», — говорит собеседник издания.

В Минцифры назначили врио

Значимым фактором успеха регионов в рейтинге эксперты называют команды, которые способны продвигать цифровизацию на местном уровне. В Самарской области с 2024 года сменилось сразу несколько «цифровых» министров, чья карьера в правительстве была недолгой. Так, назначенный в январе 2025 года руководитель министерства цифрового развития Виктор Злобич прослужил в ведомстве чуть более семи месяцев. Его преемник, врио министра Сергей Одобеску, уволился спустя два месяца после назначения, в феврале 2026 года. В июле этого года в правительстве области представили нового врио министра, им стал Юрий Симонов. Прежде чиновник был заместителем министра цифрового развития в Луганской народной республике. Однако в начале сентября губернатор области Вячеслав Федорищев сообщил о скоропостижной смерти Юрия Симонова. 4 сентября очередным врио министра назначили Сергея Быкова