Объявлены предварительные итоги выборов в Пермскую гордуму

В ходе заседания штаба общественного наблюдения за голосованием председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин подвел итоги трехдневного голосования на выборах депутатов Пермской городской думы. Своим правом принять участие в голосовании воспользовались 306 813 человек, или 39,62% избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

«Единая Россия» набрала 38,27% голосов избирателей, на втором месте КПРФ с 19,93% голосов, партия ЛДПР получила 11,04%, «Справедливая Россия» — 6,24%, «Партия пенсионеров за социальную справедливость» — 5,88%.

Распределение мандатов по одномандатным округам по партиям выглядит следующим образом: «Единая Россия» — 21 мандат, самовыдвижение — 1 мандат.