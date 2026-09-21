В Самаре появятся 62 новые парковки для электросамокатов

В ближайшее время в Самаре будут обустроены 62 новые велопарковки для электросамокатов. Их сделают во всех районах города в локациях с высоким спросом: вблизи транспортных узлов, жилых кварталов, деловых центров и популярных общественных пространств. Работу проведет кикшеринг Юрент совместно с городской администрацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Парковочные места обозначат специальной разметкой, нанесенной на асфальт. Контролировать соблюдение правил парковки и перераспределять устройства между площадками будет специальная команда скаутов сервиса.

При необходимости они будут перемещать самокаты с переполненных парковок на менее загруженные.

Георгий Портнов