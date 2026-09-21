В Самаре появятся 62 новые парковки для электросамокатов
В ближайшее время в Самаре будут обустроены 62 новые велопарковки для электросамокатов. Их сделают во всех районах города в локациях с высоким спросом: вблизи транспортных узлов, жилых кварталов, деловых центров и популярных общественных пространств. Работу проведет кикшеринг Юрент совместно с городской администрацией.
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
Парковочные места обозначат специальной разметкой, нанесенной на асфальт. Контролировать соблюдение правил парковки и перераспределять устройства между площадками будет специальная команда скаутов сервиса.
При необходимости они будут перемещать самокаты с переполненных парковок на менее загруженные.