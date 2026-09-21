На спорткомплексе «Динамо» в Ижевске откроют фиджитал-центр

На территории спорткомплекса «Динамо» в Ижевске до конца года планируют открыть фиджитал-центр. Решение принято на рабочей встрече врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой с председателем общества «Динамо» Анатолием Гулевским. Проект планируется реализовать при поддержке федерального Минспорта, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Центр объединит классический спорт с киберспортом и интерактивными форматами. Основными направлениями станут тактическая стрельба, ритм-симулятор, фиджитал-футбол, единоборства и автогонки. Пропускная способность центра составит более 40 спортсменов одновременно.

Для тренировок установят 20 игровых компьютеров, четыре игровые приставки, два ритм-симулятора и два карт-симулятора. Также предусмотрены оборудование виртуальной реальности и лазертаг.