«Единая Россия» набрала 49,13% на выборах в Госсовет Чувашии

«Единая Россия» по предварительным данным получила 49,13% голосов на выборах в Государственный совет Чувашии по единому округу. Представители партии победили в 21 из 22 одномандатных округов, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

В Новочебоксарском округе победил Сергей Семенов от «Справедливой России».

На выборах в Госдуму по Чебоксарскому одномандатному округу № 43 победила Алла Салаева («Единая Россия»), по Канашскому округу № 42 — Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Итоги приведены после обработки почти всех протоколов участковых комиссий.

Всего в выборах в Чувашии приняли участие 551,2 тыс. избирателей. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 160,3 тыс. человек из 170 тыс. подавших заявки.

По словам господина Николаева, существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не зафиксировано.

Анна Кайдалова